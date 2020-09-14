Шенгелия отреагировал на критику со стороны президента Грузии за переход в ЦСКА

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Торнике Шенгелия признался, что прочитал критические комментарии, которые президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала относительно его перехода в московский клуб.
«Конечно, читал комментарии. Во-первых, я уже успокоился и давно объяснил всё грузинским болельщикам, во-вторых, я не акцентировал внимания на негативные комментарии в СМИ, так как для меня очень важно, что моя семья, люди, которые меня любят и знают, оказали большую поддержу. Думаю, что со временем всё встанет на свои места», — приводит слова Шенгелии NEWS.ru.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги 2019/2020 Торнике Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.
- 14 сентября 2020
-
16:05
-
15:55
-
15:31
-
15:05
-
14:34
-
14:29
-
14:27
-
13:19
-
12:46
-
12:42
-
12:36
-
12:03
-
11:40
-
11:37
-
11:06
-
10:31
-
09:39
-
09:19
-
07:47
-
07:35
-
07:26
-
01:11
-
01:10
-
00:58
-
00:31
-
00:13
-
00:00
- 13 сентября 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:42
-
23:41
-
23:38
-
22:59
-
22:53
-
21:47