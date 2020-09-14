Шенгелия отреагировал на критику со стороны президента Грузии за переход в ЦСКА

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Торнике Шенгелия признался, что прочитал критические комментарии, которые президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала относительно его перехода в московский клуб.



«Конечно, читал комментарии. Во-первых, я уже успокоился и давно объяснил всё грузинским болельщикам, во-вторых, я не акцентировал внимания на негативные комментарии в СМИ, так как для меня очень важно, что моя семья, люди, которые меня любят и знают, оказали большую поддержу. Думаю, что со временем всё встанет на свои места», — приводит слова Шенгелии NEWS.ru.



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги 2019/2020 Торнике Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.