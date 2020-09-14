Последние 9 финалов НБА включали «Майами» или Андре Игуодалу

«Майами Хит» и Андре Игуодала могут продолжить традицию НБА, если выйдут в финал плей-офф. На пути к финалу перед «Майами» стоит препятствие в лице «Бостон Селтикс».

«Майами» или Игуодала неизменно принимали участие в финале плей-офф НБА на протяжении последних девяти сезонов. «Хит» выходили в финал четыре года подряд с 2010 по 2014 год. Тогда клуб из Флориды дважды выигрывал титул. После этого главной силой в НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз». Игуодала и «Голден Стэйт» принимали участие в пяти последних финалов НБА, выиграв три из них.

Если «Майами» выйдет в финал в нынешнем сезоне, то традиция продлится уже 10 лет.

Во втором полуфинале сыграют «Лос-Анджелес Лейкерс» и победитель матча «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс».