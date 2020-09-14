Шенгелия назвал двух любимых игроков и лучшего актёра в мире
Тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия считает своими любимыми баскетболистами Ману Джинобили и Хакима Оладжьювона, а лучшим актёром Леонардо Ди Каприо.
«У меня два любимых игрока: первый — аргентинский атакующий защитник Эмануэль Джинобили, а второй — нигерийский и американский центровой Хаким Оладжьювон. Мне очень нравится их стиль игры, отличные навыки владения мячом, они — настоящие топы баскетбола. Любимые фильмы? Ох, я даже не знаю. Это очень сложный вопрос, но я киноман — было бы больше времени, я бы тратил его на просмотры различных кинолент. Лучший актёр — это Леонардо Ди Каприо. Очень много крутых фильмов с его участием, но, пожалуй, топ — это «Волк с Уолл-стрит» и «Джанго освобождённый», — приводит слова Шенгелии News.ru.
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