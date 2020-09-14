Игрока «Филадельфии» уличили в измене жене с 18-летней девушкой
Бразильский разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Рауль Нето был уличен в измене жене Джанае с 18-летней девушкой, сообщает Fadeaway World.
Неизвестный женский аккаунт в «Тиктоке» опубликовал скрины переписки Нето с девушкой, из которых стала ясна их связь. По переписке понятно, что девушке 18 лет.
Рауль Нето в этом сезоне проводил на площадке в среднем 12 минут. «Филадельфия» вылетела на стадии первого раунда плей-офф НБА, всухую проиграв «Бостон Селтикс» (0-4). После провального результата руководство организации решило уволить главного тренера Бретта Брауна. Кроме того, СМИ сообщают о возможном обмене одной из звёзд «Сиксерс» — центрового Джоэла Эмбиида или форварда Бена Симмонса.
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