Знаменитый ветеран НБА завершил карьеру и вошёл в штаб «Голден Стэйт»

Ветеран НБА Леандро Барбоза объявил о завершении карьеры.



Барбоза станет помощником в тренерском штабе «Голден Стэйт Уорриорз». Команда опубликовала официальный пресс-релиз, подтверждающий назначение бразильца.



«Думаю, я готов к новому началу, новому пути. Тем не менее, я продолжу играть со старым добрым оранжевым мячом. Переход будет быстрым, как и всегда для меня. Я очень рад объявить о возвращении в „Голден Стэйт Уорриорз“ в качестве тренера-наставника игроков. Я не сомневаюсь, что буду чувствовать себя как дома», — написал Барбоза на своей странице в Инстаграме.



Барбоза провёл в «Голден Стэйт» два из 14 сезонов в НБА, выиграв первый и единственный чемпионский титул в 2015 году. В составе «Финикс Санз» Барбоза признавался лучшим шестым игроком НБА в 2007 году, когда набирал в среднем 18,1 очка и 4,0 передачи за игру. За карьеру в НБА Барбоза набирал в среднем 10,6 очка и 2,1 передачи. 37-летний баскетболист последние несколько лет выступал у себя на родине в Бразилии, покинув НБА в 2016 году.