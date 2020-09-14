Генменеджер НБА назвал двух игроков, на которых согласился бы обменять Джеймса Хардена

Генменеджер одного из клубов Восточной конференции НБА рассказал, на кого бы он согласился обменять звезду «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, окажись он в руководстве техасцев.

«Я бы не стал отпускать Хардена. Он по-прежнему очень хорош. В команде собраны возрастные игроки, перестройку можно затевать лишь в том случае, если звать Джейсона Тэйтума или Луку Дончича.

Я бы рассматривал все варианты, но не стал бы просто продавать Хардена за самое высокое предложение. В последние два сезона «Хьюстон» вполне мог выиграть турнир. Поэтому не думаю, что стоит паниковать», — цитирует генменеджера HoopsHype.

«Хьюстон» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции, но уступил там «Лос-Анджелес Лейкерс», проиграв серию 1-4.