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Генменеджер НБА назвал двух игроков, на которых согласился бы обменять Джеймса Хардена

Генменеджер НБА назвал двух игроков, на которых согласился бы обменять Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Генменеджер одного из клубов Восточной конференции НБА рассказал, на кого бы он согласился обменять звезду «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, окажись он в руководстве техасцев.

«Я бы не стал отпускать Хардена. Он по-прежнему очень хорош. В команде собраны возрастные игроки, перестройку можно затевать лишь в том случае, если звать Джейсона Тэйтума или Луку Дончича.

Я бы рассматривал все варианты, но не стал бы просто продавать Хардена за самое высокое предложение. В последние два сезона «Хьюстон» вполне мог выиграть турнир. Поэтому не думаю, что стоит паниковать», — цитирует генменеджера HoopsHype.

«Хьюстон» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции, но уступил там «Лос-Анджелес Лейкерс», проиграв серию 1-4.

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