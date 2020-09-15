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Сергей Базаревич: Алексей Швед — важная фигура для сборной

Сергей Базаревич: Алексей Швед — важная фигура для сборной
Баскетбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич оценил межсезонный переход Виталия Фридзона в питерский «Зенит» и отметил важность для национальной команды защитника «Химок» Алексея Шведа.

«Я могу только порадоваться за Виталия Фридзона, всегда с удовольствием наблюдаю за его игрой. Он вновь присоединился к клубу, который будет выступать в Евролиге. Это говорит о том, что Фридзон по-прежнему находится в прекрасной форме. Сможет он приезжать в сборную или нет — вопрос сложный. Все будет зависеть от конкретных дат игр. Алексей Швед — важная фигура для сборной. Действительно, лично мы давно не общались, собираемся это сделать в ближайшее время», — приводят слова Базаревича «Известия».

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