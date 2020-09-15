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Назван клуб, в котором Майк Д'Антони продолжит работу

Назван клуб, в котором Майк Д'Антони продолжит работу
Баскетбол / НБА 0

Бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д’Антони возглавит «Индиана Пэйсерс», утверждает Кит Помпи, журналист издания The Philadelphia Inquirer. По данным источника, Д’Антони займёт вакантную должность, которая освободилась после увольнения с поста главного тренера Нэйта МакМиллана. «Индиана» рассталась со специалистом после того, как «Пэйсерс» выбыли уже после первого раунда плей-офф.

Д’Антони проинформировал «Хьюстон» о том, что он не планирует возвращаться в клуб в новом сезоне. Под руководством специалиста «Рокетс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором раунде плей-офф. Контракт Д’Антони истекает по окончании сезона.

По данным источника, на специалиста также претендуют «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

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