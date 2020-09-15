Назван клуб, в котором Майк Д'Антони продолжит работу

Бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д’Антони возглавит «Индиана Пэйсерс», утверждает Кит Помпи, журналист издания The Philadelphia Inquirer. По данным источника, Д’Антони займёт вакантную должность, которая освободилась после увольнения с поста главного тренера Нэйта МакМиллана. «Индиана» рассталась со специалистом после того, как «Пэйсерс» выбыли уже после первого раунда плей-офф.

Д’Антони проинформировал «Хьюстон» о том, что он не планирует возвращаться в клуб в новом сезоне. Под руководством специалиста «Рокетс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором раунде плей-офф. Контракт Д’Антони истекает по окончании сезона.

По данным источника, на специалиста также претендуют «Филадельфия Сиксерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».