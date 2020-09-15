Известный игрок НБА получил высокую должность в «Голден Стэйт»
Бывший разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Шон Ливингстон, завершивший карьеру в 2019 году, занял во фронт-офисе клуба должность директора по взаимодействию с игроками.
«Я хочу служить людям. Я хочу помогать другим и получать от этого удовольствие. В клубе, в Армии спасения, неважно: главное — помогать», — сказал Ливингстон в интервью Clutcpoints.
Таким образом, Ливингстон стал самым высокопоставленным темнокожим менеджером «Голден Стэйт» с 2008 года.
Ливингстон выступал за «Уорриорз» с 2014 по 2019 год. В составе калифорнийской команды он трижды становился чемпионом НБА. Всего его карьера в лиге продлилась 15 лет — в 2004 году он был выбран «Лос-Анджелес Клипперс» в первом раунде драфта под общим четвёртым номером.
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