Тренер НБА: Расселл Уэстбрук не подходит ни одной команде лиги

Тренер одной из команд Восточной конференции НБА поделился мнением о разыгрывающем «Хьюстон Рокетс» Расселле Уэстбруке в разговоре с журналистом HoopsHype Майклом Скотто.

«Моё мнение — Уэстбрук — плохой вариант для любой команды. Он должен быть главным на площадке, ему нужен мяч. Ему трудно играть без мяча. Не очень хорошо иметь в команде сразу двух парней, которым всё время нужен мяч. Это, может быть, и реально, но мне кажется, лучше иметь в команде двух добротных игроков, чем одного Уэстбрука», — сказал собеседник Скотто.

Рассел Уэстбрук выступает за «Рокетс» с 2019 года, до этого он 12 лет отдал «Оклахома-Сити Тандер». Уэстбрук девять раз принимал участие в Матчах звёзд лиги, в 2017 году он был самым ценным игроком лиги.