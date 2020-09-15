Тренер НБА: Расселл Уэстбрук не подходит ни одной команде лиги
Тренер одной из команд Восточной конференции НБА поделился мнением о разыгрывающем «Хьюстон Рокетс» Расселле Уэстбруке в разговоре с журналистом HoopsHype Майклом Скотто.
«Моё мнение — Уэстбрук — плохой вариант для любой команды. Он должен быть главным на площадке, ему нужен мяч. Ему трудно играть без мяча. Не очень хорошо иметь в команде сразу двух парней, которым всё время нужен мяч. Это, может быть, и реально, но мне кажется, лучше иметь в команде двух добротных игроков, чем одного Уэстбрука», — сказал собеседник Скотто.
Рассел Уэстбрук выступает за «Рокетс» с 2019 года, до этого он 12 лет отдал «Оклахома-Сити Тандер». Уэстбрук девять раз принимал участие в Матчах звёзд лиги, в 2017 году он был самым ценным игроком лиги.
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