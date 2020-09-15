Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Тренер НБА: Расселл Уэстбрук не подходит ни одной команде лиги

Тренер НБА: Расселл Уэстбрук не подходит ни одной команде лиги
Баскетбол / НБА 0

Тренер одной из команд Восточной конференции НБА поделился мнением о разыгрывающем «Хьюстон Рокетс» Расселле Уэстбруке в разговоре с журналистом HoopsHype Майклом Скотто.

«Моё мнение — Уэстбрук — плохой вариант для любой команды. Он должен быть главным на площадке, ему нужен мяч. Ему трудно играть без мяча. Не очень хорошо иметь в команде сразу двух парней, которым всё время нужен мяч. Это, может быть, и реально, но мне кажется, лучше иметь в команде двух добротных игроков, чем одного Уэстбрука», — сказал собеседник Скотто.

Рассел Уэстбрук выступает за «Рокетс» с 2019 года, до этого он 12 лет отдал «Оклахома-Сити Тандер». Уэстбрук девять раз принимал участие в Матчах звёзд лиги, в 2017 году он был самым ценным игроком лиги.

Известный игрок НБА получил высокую должность в «Голден Стэйт»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020