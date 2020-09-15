Док Риверс высказался о Кавае Леонарде и Поле Джордже перед решающей игрой с «Наггетс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед решающим седьмым матчем полуфинала Западной конференции с «Денвер Наггетс». В частности, он высказался о форвардах команды Кавае Леонарде и Поле Джордже.

«Кавай — живой человек, и никто не может знать абсолютно точно, хорошо он сыграет или плохо. Однако все мы знаем, что плохой период никогда не длится долго. И знать это очень приятно. Джордж? У него не будет проблем с фолами, и он точно должен быть на паркете», — приводит слова Риверса ASAP Sports.

«Лос-Анджелес Клипперс» ни разу в истории не становился чемпионом НБА или Конференции. «Дэнвер Наггетс» также никогда не становилося победителем лиги.