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Эксперт: будут последствия, если «Клипперс» проиграют. У Кавая и Джорджа 1 год контракта

Эксперт: будут последствия, если «Клипперс» проиграют. У Кавая и Джорджа 1 год контракта
Баскетбол / НБА 0

Обозреватель ESPN Брайан Виндхорст заявил, что «Лос-Анджелес Клипперс» столкнутся с очень серьёзными проблемами, если не смогут выиграть серию плей-офф с «Денвер Наггетс».

«Клипперс» начинали сезон в числе главных фаворитов. Но в плей-офф команды испытывает серьёзные проблемы. В первом раунде она не без труда справилась с «Даллас Маверикс» (4-2). А в полуфинале Западной конференции «Клипперс» вели в серии с «Наггетс» — 3-1, но растеряли преимущество.

«Если «Клипперс» проиграют серию, будет много последствий. Это будет историческое разочарование. У Кавая и Пола Джорджа остаётся один год по контрактам… это будет частью последствий», — приводит слова Виндхорста Fadeaway World.

Напомним, в противостоянии «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» счёт равный — 3-3. Победитель этой пары в финале Западной конференции сыграет с «Лос Анджелес Лейкерс».

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