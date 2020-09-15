Дмитрий Кулагин судится с «Локомотивом-Кубань»

Один из лидеров баскетбольной сборной России Дмитрий Кулагин судится с бывшим клубом. Игрок убеждён, что «Локомотив-Кубань» намеренно тянул с разрывом контракта, из-за чего чемпион Евролиги не может найти новое место работы.



23 июля краснодарцы объявили об уходе своего лидера на официальном сайте. Клуб мог выйти из контракта до конца июня. Дмитрию и его агенту пришло письмо с официальным с уведомлением, где говорилось, что «Локо» намерен воспользоваться этой опцией, но с учётом добровольного отказа игрока от выплаты двух зарплат и уменьшении указанной в договоре суммы компенсации. Клуб попросил дать ответ до 5 июня. Игрок отказался от расторжения контракта на таких условиях.



«Я находился в Краснодаре практически всё это время. Продолжал тренироваться по индивидуальному графику. 30 июля всем игрокам были направлены уведомления о необходимости явиться в клуб 1 августа, чтобы пройти медосмотр и сдать тест на коронавирус перед началом предсезонных сборов. 1 августа я пришёл для сдачи теста, меня в списке не оказалось. 2 августа мне сообщили, что я не являюсь игроком клуба и не должен присутствовать на мероприятиях «Локомотив-Кубань». 3 августа меня попросили прийти в офис клуба, чтобы подписать все бумаги, но там не оказалось должностного лица, который уполномочен подписывать документы. Я неоднократно пытался пойти навстречу клубу, но документы так и не были оформлены ни в июне, ни в августе.

После этого я письменно попросил от клуба определённости. То есть, речь шла уже не о выплатах, а о выдаче приказа об увольнении, открепительного письма и трудовой книжки. Мы до сих пор так ничего и не получили.

Я бы хотел донести такую мысль: чужого мне не надо, но почему не выполняются условия, которые четко прописаны в моем контракте. И к чему это привело? Да, я по-прежнему не могу вести переговоры с другими клубами, не могу нормально попрощаться с болельщиками «Локо», не могу приступить к командным тренировкам. По сути меня лишили будущего в профессиональном спорте на данный момент времени», — цитирует Кулагина «Спорт-экспресс».