Эксперт: Леброну очень везёт — «Портленд» на последнем издыхании, отстойный «Хьюстон»

Известный журналист Билл Симмонс согласился с коллегой Скиппом Бэйлессом, который ранее заявил, что путь к чемпионскому титулу в этом сезоне станет для «Лос-Анджелес Лейкерс» и Леброна Джеймса лёгкой прогулкой.
«Леброну очень везёт. В первом раунде ему достался «Портленд», который был на последнем издыхании, а потом травмировался Дэмьен Лиллард. Во втором раунде он получил отстойный «Хьюстон», который бежит без оглядки при первой же опасности.
Теперь в третьем раунде «Лейкерс» могут получить «Денвер», идеального соперника для них. Леброн, должно быть, доволен такой лёгкой прогулкой», – сказал Симмонс в своём подкасте.
Напомним, в противостоянии «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» счёт равный — 3-3. «Лейкерс» предстоит сыграть с победителем этой пары в финале Западной конференции.
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