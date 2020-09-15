«Барселону» не устроило судейство в прошедшем «эль класико» с «Реалом»

После финальной игры в Суперкубке Испании с мадридским «Реалом» (67:72) руководство «Барселоны» выразило недовольство некоторыми судейскими решениями, сообщает Sport.es. Каталонцы убеждены, что арбитры не проявляли должного уважения к Николе Миротичу, вынося вердикты в спорных эпизодах с его участием.



При этом, как пишут в испанских СМИ, в «Барсе» не просят об одолжениях, а просто хотят уважения от судей. Такого же, как те проявляют в отношении Факундо Кампаццо.



Напомним, в составе «Реала» лучшую результативность показал именно Кампаццо, на счету которого 21 очко, 4 подбора. Альберто Абальде (13 очков) и Габриэль Дек (11 очков) сумели покорить двузначную результативность.

У «Барселоны» самым результативным стал Миротич — 22 очка, 7 подборов и 28 баллов рейтинга эффективности. Центровой Брэндон Дэвис записал на свой счёт 12 очков и 8 подборов, в активе разыгрывающего Ника Калатеса 11 баллов в графе результативности.