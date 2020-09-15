«Это вызов Леброну Джеймсу». Американский шериф обратился к звезде НБА

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва призвал звёздного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса соответствовать своим громким заявлениям. Он предложил игроку удвоить вознаграждение, предлагаемое за информацию о боевике, устроившем засаду и застрелившем двух его помощников в минувшие выходные.
«Это вызов Леброну Джеймсу. Я хочу, чтобы вы удвоили награду. Знаю, вы заботитесь о соблюдении закона. Вы высказали очень интересное заявление о расовых отношениях и расстрелах офицеров, а также о том влиянии, которое это оказывает на афроамериканское сообщество. И я оценил это. Но точно так же мы должны понимать, что уважение к жизни распространяется на все профессии», — приводит слова шерифа Fox News.
В настоящее время вознаграждение за информацию о боевике составляет $ 175 тыс.
«Посмотрим, что он делает. Мне будет очень любопытно узнать, каков будет его ответ, если таковой имеется», — добавил Виллануэва.
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