«Белый игрок без атлетизма старается выучить основы». Аренас объяснил успех Луки Дончича

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас рассказал, почему разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич так успешен в лиге.



«Белый баскетболист, у которого нет атлетизма, старается выучить основы, чтобы справиться с атлетичным игроком. Именно поэтому европейцев, в том числе и Луку, отличает всесторонняя развитость. Это особенно важно в молодом возрасте. Нужно понять основы, прежде чем ваш атлетизм возьмёт вверх. Важно успеть научиться правильной работе ног. Ведь как только баскетболист начинает прыгать и забивать данки, ему становится неинтересно заниматься чем-то другим.



В этом преимущество Луки перед любым, кто защищается против него. Эти парни слишком атлетичны для этой части игры. Быстрое нападение? Эти парни в порядке. Позиционка? Нужна дисциплина, которой вас никогда не учили. Все эти базовые вещи — ведение, работа ног, передачи», — приводит слова Аренаса Clutch Points.