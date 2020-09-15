«Белый игрок без атлетизма старается выучить основы». Аренас объяснил успех Луки Дончича

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас рассказал, почему разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич так успешен в лиге.
«Белый баскетболист, у которого нет атлетизма, старается выучить основы, чтобы справиться с атлетичным игроком. Именно поэтому европейцев, в том числе и Луку, отличает всесторонняя развитость. Это особенно важно в молодом возрасте. Нужно понять основы, прежде чем ваш атлетизм возьмёт вверх. Важно успеть научиться правильной работе ног. Ведь как только баскетболист начинает прыгать и забивать данки, ему становится неинтересно заниматься чем-то другим.
В этом преимущество Луки перед любым, кто защищается против него. Эти парни слишком атлетичны для этой части игры. Быстрое нападение? Эти парни в порядке. Позиционка? Нужна дисциплина, которой вас никогда не учили. Все эти базовые вещи — ведение, работа ног, передачи», — приводит слова Аренаса Clutch Points.
- 15 сентября 2020
-
13:52
-
13:31
-
12:02
-
11:51
-
11:42
-
10:54
-
10:29
-
09:50
-
09:38
-
08:41
-
07:56
-
07:17
-
02:22
-
00:28
-
00:13
- 14 сентября 2020
-
22:55
-
22:33
-
22:10
-
21:56
-
21:39
-
21:33
-
19:37
-
18:27
-
18:21
-
18:06
-
17:31
-
16:05
-
15:55
-
15:31
-
15:05
-
14:34
-
14:29
-
14:27
-
13:19
-
12:46