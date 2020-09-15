«Химки» второй раз за четыре дня обыграли «Парму»

Подмосковные «Химки» в рамках предсезонной подготовки провели очередной товарищеский матч с пермской «Пармой» и одержали победу 73:69 (26:16, 12:14, 21:20, 14:19).



«Бились с соперником до финального свистка, но уступили четыре очка», — написала в «Твиттере» пресс-служба «Пармы».



«Второй раз за четыре дня обыгрываем «Парму». Очередная предсезонная победа», — отреагировали на результат матча в пресс-службе «Химок».

Напомним, первый товарищеский матч между командами состоялся 12 сентября. Команда из Московской области неудачно провела первую четверть, проиграв со счётом 18:21. Во второй десятиминутке уральская команда нарастила преимущество — 55:49. В третьей четверти «Парма» не упускала инициативу и оторвалась ещё на один балл — 77:70. Но в заключительном игровом отрезке «Химки» сумели прибавить и вырвали победу — 93:90.