Ватутин: возможно, у ЦСКА лучший состав в Европе, но только на бумаге

Президент ЦСКА Андрей Ватутин не готов согласиться с мнением многих болельщиков, которые считают, что у «армейцев» лучший состав в Европе. По словам функционера, всё это так выглядит лишь «на бумаге».

«Оспорю мнение, что у нас лучший состав в Европе. Вообще, вся эта тема – больше болельщицкая. Играют ведь люди, всё решается на площадке. Нам только предстоит стать командой, предстоит пройти через испытания. У нас были и сильнее составы, но они не выигрывали Евролигу. Возможно, сейчас у нас лучший состав в Европе, но только на бумаге. Так или иначе хорошо, что в чьих-то глазах мы являемся такой грозной силой. Надеюсь, оправдаем связанные с нами ожидания», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

Напомним, в межсезонье ряды ЦСКА пополнили Никола Милутинов и Торнике Шенгелия.