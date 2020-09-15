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Канье Уэст назвал НБА невольничьим судном

Канье Уэст назвал НБА невольничьим судном
Баскетбол / НБА 0

Знаменитый рэпер Канье Уэст критично высказался о музыкальной индустрии и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я больше не буду выпускать музыку, пока не закончится мой контракт с Sony и Universal… Господи… Во имя Иисуса… Придите и заберите меня. Мне нужны немедленные извинения от Джей Коула и Дрейка… Я Нат Тернер… Я борюсь за нас. Я также жду встречи с Шоном Картером (Джей Зи). Мне нужно увидеть контракты всех, кто работает в Universal и Sony. Я не буду смотреть, как порабощают моих людей. Я рискую ради них своей жизнью. Музыкальная индустрия и НБА — современные невольничьи суда. Я новый Моисей», — написал Уэст в серии постов на своей странице в «Твиттере», часть из которых была удалена.

Стоит отметить, что Уэст страдает биполярным расстройством.

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