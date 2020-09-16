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Винс Картер спрогнозировал будущее Адетокунбо

Винс Картер спрогнозировал будущее Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Прославленный экс-форвард ряда команд НБА, 43-летний Винс Картер, завершивший карьеру в сезоне-2019/2020, дал прогноз относительно будущего лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. По его словам, форвард обладает достаточным талантом, чтобы стать чемпионом в нынешнем клубе.

«Я смотрю на Янниса, как на Дэмьена Лилларда. Он чувствует, что сможет стать в „Милуоки“ чемпионом. Да, Висконсин не самый большой рынок, но это не имеет большого значения. Им нужен хороший скорер, который сможет снять некоторое давление с Адетокунбо. Не думаю, что он уйдёт», — приводит слова Картера Fadeaway World.

Напомним, в нынешнем сезоне «Милуоки» прекратили борьбу за трофей на стадии полуфинала плей-офф Восточной конференции, уступив «Майами Хит» (1-4).

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