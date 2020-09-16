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Никола Йокич установил два фантастических исторических рекорда НБА

Никола Йокич установил два фантастических исторических рекорда НБА
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в седьмом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» набрал 16 очков, 22 подбора и 13 передач.

Йокич стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 20+ подборов в седьмом матче плей-офф. Единственный игрок в истории НБА, который сопоставлял все статистические показатели Йокича (16-22-13) в плей-офф (на любой стадии, а не только в 7-й игре), — легендарный Уилт Чемберлен. Кроме того, Йокич стал первым игроком в истории НБА, набравшим трипл-дабл в третьей четверти седьмого матча серии плей-офф.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Милуоки Бакс».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 7-й матч полуфинальной серии Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Денвера» — 104:89. Таким образом, игроки «Денвера» выиграли серию со счётом 4-3, уступая в ней 1-3, и вышли в финал Западной конференции, в котором встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс», обыгравшим «Хьюстон Рокетс» (4-1).

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