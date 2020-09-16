Никола Йокич установил два фантастических исторических рекорда НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в седьмом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» набрал 16 очков, 22 подбора и 13 передач.
Йокич стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 20+ подборов в седьмом матче плей-офф. Единственный игрок в истории НБА, который сопоставлял все статистические показатели Йокича (16-22-13) в плей-офф (на любой стадии, а не только в 7-й игре), — легендарный Уилт Чемберлен. Кроме того, Йокич стал первым игроком в истории НБА, набравшим трипл-дабл в третьей четверти седьмого матча серии плей-офф.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Милуоки Бакс».
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 7-й матч полуфинальной серии Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Денвера» — 104:89. Таким образом, игроки «Денвера» выиграли серию со счётом 4-3, уступая в ней 1-3, и вышли в финал Западной конференции, в котором встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс», обыгравшим «Хьюстон Рокетс» (4-1).
- 16 сентября 2020
-
08:30
-
08:07
-
07:59
-
07:54
-
07:53
-
07:40
-
07:36
-
07:31
-
07:30
-
07:30
-
07:26
-
07:11
-
06:43
-
06:40
-
04:38
-
00:53
-
00:07
- 15 сентября 2020
-
22:48
-
22:37
-
22:20
-
22:19
-
20:21
-
19:50
-
19:34
-
18:08
-
18:00
-
16:56
-
16:38
-
15:27
-
14:58
-
13:52
-
13:31
-
12:02
-
11:51
-
11:42