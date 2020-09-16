«Денвер» переписал историю НБА

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 7-й матч полуфинальной серии Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Денвера» — 104:89. Таким образом, игроки «Денвера» выиграли серию со счётом 4-3, уступая в ней 1-3, и вышли в финал Западной конференции, в котором встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс», обыгравшим «Хьюстон Рокетс» (4-1).



«Наггетс» стали первой командой в истории НБА, которая дважды по ходу розыгрыша плей-офф сумела отыграть дефицит 1-3 в серии. Ранее «Денвер» совершил аналогичный камбэк в серии первого раунда с «Юта Джаз» (4-3). Кроме того, «Денвер» первым в истории выиграл 6 матчей подряд, когда команда рисковала вылететь из плей-офф в случае поражения, что является новым рекордом.