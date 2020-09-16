Никола Йокич и Джамал Маррей превзошли Майкла Джордана

Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей набрал 40 очков, а также сделал 4 подбора и 5 передач в седьмом матче полуфинала Западной конференции с «Лос-Анджелес Клипперс», а его одноклубник Никола Йокич записал на свой счёт трипл-дабл из 16 очков, 22 подборов и 13 передач.



Йокич и Маррей выиграли уже третий седьмой матч серии плей-офф, превзойдя легендарного Майкла Джордана, у которого были две такие победы за карьеру. При этом денверцы только второй год выступают в плей-офф.

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В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 7-й матч полуфинальной серии Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Денвера» — 104:89. Таким образом, игроки «Денвера» выиграли серию со счётом 4-3, уступая в ней 1-3, и вышли в финал Западной конференции, в котором встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс», обыгравшим «Хьюстон Рокетс» (4-1).