«Лучший защитный момент в в истории». Мэджик восхитился феноменальным блок-шотом Адебайо

Легенда НБА Мэджик Джонсон восхитился блок-шотом центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо в первом матче финала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс».

«Блок-шота Бэма Адебайо на Джейсоне Тейтуме — лучший защитный момент в истории плей-офф, который я когда либо-видел», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

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Завершился первый матч финальной серии Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Киссими на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 117:114. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Майами». Следующий матч между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» состоится 18 сентября, начало игры – в 2:30 мск.