Док Риверс прокомментировал сенсационный вылет «Клипперс» из плей-офф НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс прокомментировал вылет клуба из плей-офф НБА после поражения в 7-м матче полуфинальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс» (89:104).

«Я просто разочарован. За последние три игры у нас было столько возможностей выиграть эту серию. Но послушайте, мы должны отдать должное «Денверу». Они продолжали играть, они буквально нас казнили за наши ошибки и продолжали играть как единое целое. Большое разочарование и опустошение. Знаете, я думаю, вы все видите разницу в наших командах. «Денвер» был вместе, а мы — нет, и вы могли видеть это по ходу игр. Они невероятно хорошо знают друг друга.

Что ж, игра 7 — это игра, которую нужно выиграть или проиграть. Если вы посмотрите на качество нашей игры, местами она была чертовски хорошей. В этот вечер мы надеялись, что сможем опереться на свою защиту. И я просто не подумал, я знал, ведь цифры говорят, что мы хорошая оборонительная команда, я просто думаю, что мы вообще никогда не осознавали важность этой части игры», — цитирует Риверса ASAP Sports.