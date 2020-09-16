Пол Джордж высказался о раннем вылете «Клипперс» из плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением о поражении в седьмом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (89, 3-4).



«Первый год мы все играем вместе. Нельзя сказать, что мы хотим поменять состав. Нам нравится то, что у нас есть. Я имею в виду, мы говорили про это весь год. Просто важна химия, сплочённость. Чем сплочённее мы будем, тем лучше. Это первый год. Нам есть над чем подумать. Есть много возможностей для дальнейшего развития и улучшения.



Опять же, было очевидное давление, чтобы оправдать ожидания от фаворита в борьбе за титул. Игроки должны стремиться к этому. Я впервые оказался в ситуации, когда от команды ждут победы в чемпионате. Но знаете, есть, что есть. Это не отговорка. Мы просто не оправдали этих ожиданий», — приводит слова Джорджа ASAP Sports.