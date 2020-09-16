Кавай Леонард отреагировал на вылет «Клипперс» из плей-офф НБА

29-летний американский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард прокомментировал вылет команды из плей-офф НБА после поражения в 7-й встрече полуфинальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс» (89:104).

«Мы просто не могли попасть в кольцо. Я чувствовал, что мы имеем хорошие шансы… Мы должны понять, в каком направлении нам нужно становиться сильнее. Просто нужно продолжать и стать умнее как команда. Наш баскетбольный IQ должен стать выше», — цитирует Леонарда TalkBasket.

В игре с «Денвером» Кавай Леонард отметился 14 набранными очками, а также совершил 6 подборов и 6 передач. Всего в текущем плей-офф он провёл 12 встреч, набирая в среднем за игру 29,4 очка и совершая 9,6 подбора и 5,5 передачи.