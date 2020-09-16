Маррей жёстко ответил О'Нилу и Баркли после победы «Наггетс» над «Клипперс»
Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей после победы в седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» 104:89 адресовал резкое послание Шакилу О'Нилу и Чарльзу Баркли, которые не верили в возможный успех его команды.
«Шак, Чарльз, Зак Лоу, Стивен Эй Смит. Всем вам лучше начать проявлять к этой команде какое-то чёртово уважение, потому что мы вложили в неё свою работу, создав крепкий коллектив. Всем вам следует сменить тон и посмотреть на нас в лучшем свете», — приводит слова Маррея после игры Clutch Points.
«Денвер Наггетс» выиграл серию с «Клипперс» со счётом 4-3 и теперь в финале Западной конференции сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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