Смит — о «Клипперс»: настоящие «чокеры». Баллмер отдал все эти пики за Пола Джорджа

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит не нашёл оправданий для «Лос-Анджелес Клипперс», потерпевших поражение на стадии полуфинала Западной конференции НБА в серии с «Денвер Наггетс» (3-4).

«Денвер» — это не шутка, я отдаю им должное. Но в четвёртой четверти «Клипперс» были настоящими «чокерами». Если вы до такой степени намочились в постель в течение последних 12 минут седьмой игры, то рассчитывать на победу непросто. Я даже не могу найти оправдания для моего товарища Дока Риверса. Стив Баллмер отдал все эти драфт пики в «Оклахома-Сити Тандер» за Пола Джорджа… Очень плохо», — приводит слова Смита Fadeaway World.

Перед стартом сезона «Клипперс» приобрели Кавая Леонарда, Пола Джорджа и считались одним из фаворитов на победу в чемпионате НБА.