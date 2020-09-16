Лиллард и Макколум посмеялись над Беверли после вылета «Клипперс» из плей-офф НБА

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и его одноклубник атакующий защитник Си Джей Макколлум высмеяли разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Патрика Беверли, команда которого вылетела в серии полуфинала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс».
Лиллард в шутливой форме предложил Беверли присоединиться к нему на мексиканском курорте Канкуне, поскольку сезон для «Клипперс» уже закончился. Макколлум присоединился к троллингу Беверли. Между Лиллардом и игроками «Клипперс» в августе возникла перепалка во время регулярного чемпионата НБА.
«Патрик Беверли, думаю, мне следует снова пригласить тебя в Канкун, так как я ещё не закончил свои дела здесь», — написал Лиллард в «Твиттере».
«Я принесу с собой вино. Погода как никогда хороша», — иронично отреагировал на твит Лилларда Си Джей Макколлум.
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