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Новый капитан ЦСКА рассказал, как клуб принял двух звёздных новичков

Новый капитан ЦСКА рассказал, как клуб принял двух звёздных новичков
Баскетбол / Евролига 0

Новый капитан московского ЦСКА Никита Курбанов рассказал, как команда приняла звёздных новичков Николу Милутинова и Торнике Шенгелию .

«Это такие два баскетболиста, которых не надо представлять ни болельщикам, ни самим игрокам, потому что мы много раз встречались на паркете. Что Шенгелия, что Милутинов заслужили авторитет в Европе среди игроков, мы прекрасно знаем, на что они способны. Думаю, что такого рода баскетболисты не нуждаются в представлении.

Я думаю, для них никаких проблем не было вписаться в нашу систему. А коридоров мы не делали внутри клуба, можно сказать, мы их спокойно и лояльно поприветствовали и приняли в ряды «армейцев», — приводит слова Курбанова News.ru.

Сезон Евролиги—2020/2021 стартует 1 октября. В 1-м туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной».

В Единой лиге ВТБ ЦСКА свой первый матч также проведёт на выезде. 23 сентября «армейцы» сыграют с клубом «Астана».

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