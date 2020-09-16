Сергей Иванов: где в нашей сборной новые Мони, Хряпы?

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов выразил мнение, что подготовка резерва мужской национальной сборной по баскетболу работает неправильно.



«Наша сборная по мужскому баскетболу, притом что сильнейшие смогут играть, состоит из возрастных игроков. Совершенно ясно, что после олимпийского цикла они уже играть не будут. Где у нас новые Мони, Хряпы? А почему? Это главный вопрос. Во-первых, детские тренеры у нас мало получают и являются непрофессиональными.

Я считаю, что премии надо платить не за командное место. Если молодой игрок Суперлиги заинтересовал клуб Лиги ВТБ, если они покупают игрока, тогда тренеру надо давать премии. Подготовка резерва работает неправильно», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Его поддержал и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, который отметил: «Всё упирается в подготовку резерва. Очень много финансов влито в молодёжные проекты, но эффекта мало».