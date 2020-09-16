Иванов: на бюджете Лиги пандемия практически не сказалась. Сказалась на бюджете клубов

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что пандемия коронавируса, из-за которые предыдущий сезон был завершён досрочно, практически не повлияла на бюджет самого турнира, но отразилась на клубах.

«На бюджете Единой лиги ВТБ пандемия практически никак не сказалась. Сказалась на бюджете клубов, особенно тех, кто играет в Евролиге и Еврокубке», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в свою очередь поделился мнением о проведении игр в новом сезоне.

«Мы находились немного в выигрышной позиции, чтобы посмотреть, как наши коллеги начали свои чемпионаты. Лига придерживается тех правил, которые рекомендует Роспотребнадзор, правительство РФ», — отметил он.