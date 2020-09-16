Корстин: надеюсь, мы сможем провести Матч звёзд со зрителями. Игра состоится — это точно

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о планах провести Матч звёзд 14 февраля и выразила надежду, что он пройдёт со зрителями на трибунах.
«Матч звёзд Единой лиги ВТБ запланирован на 14 февраля. Приглашаю всех влюблённых в баскетбол и не только. Естественно, будем следить за ситуацией с допуском зрителей на трибуны. Надеюсь, что ситуация улучшится и мы сможем провести матч со зрителями. То, что матч состоится, — это точно», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялась онлайн-пресс-конференция, посвящённая началу нового сезона. Участие в ней приняли почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, президент Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин.
- 16 сентября 2020
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