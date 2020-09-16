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Яннис Адетокунбо дал понять, в каком клубе продолжит карьеру

Яннис Адетокунбо дал понять, в каком клубе продолжит карьеру
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал понять, что в следующем сезоне останется в команде.

«Спасибо, Милуоки, за любовь и поддержку, которые вы оказали моим партнёрам по команде и мне в этом сезоне. Вы – лучшие болельщики в лиге. Не могу дождаться следующего сезона!» – написал Адетокунбо на своей странице в «Твиттере».

«Милуоки» завершил сезон-2019/2020 вылетом в серии второго раунда плей-офф Восточной конференции с «Майами Хит» (1-4). Яннис заявил о приверженности «Бакс». «Милуоки» не планирует обменивать Адетокунбо, даже если он откажется подписывать супермаксимальное продление контракта на $ 220 млн.

Адетокунбо станет неограниченно свободным агентом в межсезонье-2021. По информации СМИ, Янниса хотят заполучить «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».

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