Атаман отреагировал на слова Ватутина о том, что Евролига может прекратить существование
Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман прокомментировал слова президента ЦСКА Андрея Ватутина, который заявил, что Евролига может прекратить существование в случае отмены сезона из-за пандемии коронавируса.
«Я согласен с Андреем Ватутиным. Евролига приняла очень неудачное решение отменить прошлый сезон. Я думаю, что руководители Евролиги не очень довольны этим решением. Так что это факт — они должны играть в этом сезоне. Если Евролига не сможет завершить этот сезон, к ней не будет доверия. Евролига имеет огромную аудиторию по всему миру. Если сезон не завершён, теряется авторитет. Так что я думаю, что они обязательно постараются завершить этот сезон», — приводит слова Атамана Eurohoops.
Сезон Евролиги-2020/2021 должен начаться 1 октября.
В ЦСКА не исключили, что Евролига прекратит существование в случае отмены сезона
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