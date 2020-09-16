В «Клипперс» нашли главное оправдание поражению от «Денвера» в плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» винит усталость в проигрыше в седьмом матче полуфинала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс», сообщает обозреватель Марк Джей Спирс на своей странице в «Твиттере».

Несколько баскетболистов «Клипперс» были настолько утомлены во время седьмого матча, что не могли находиться на паркете дольше трёх минут и просили замену для передышки в четвертой четверти. Первое попадание с игры в четвёртой четверти «Клипперс» совершили за 4:58 до конца, когда преимущество «Наггетс» составляло 13 очков. В трёх последних матчах серии «Лос-Анджелес» проиграл «Денверу» во второй половине с общей разницей — 63 очка.

Напомним, в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 7-й матч полуфинальной серии Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», победу в котором одержали номинальные гости паркета — игроки «Денвера» (104:89). Таким образом, игроки «Денвера» выиграли серию со счётом 4-3, уступая в ней 1-3, и вышли в финал Западной конференции, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс», обыгравшим «Хьюстон Рокетс» (4-1).