Вице-капитан «Зенита»: женщинам надо ставить памятники за то, что они переживают

Форвард «Зенита» Андрей Зубков рассказал, как на его жизнь повлияло рождение сына.

«Как изменило жизнь рождение сына? Ещё как изменило! Во-первых, семейная жизнь вообще меняет — просто забываешь о себе. Когда есть семья, не бывает отдельного тебя. Должен думать, что делать, чтобы им было хорошо, комфортно, чтобы они ни в чём не нуждались.



Что произошло с появлением сына, сложно описать. Первые три-четыре месяца вообще не понимал, что происходит. Сейчас уже вижу, как он начинает ходить, смотреть, звуки какие-то издавать. И понимаю, что надо расшибиться, но сделать так, чтобы ему было хорошо.



Я был на родах, присутствовал при всём, и это… Не то что страшно, просто нет такого слова, которым можно было бы описать, не могу его подобрать. Разве что «вау». Мне кажется, женщинам надо ставить памятники за то, что они переживают», — приводит слова Зубкова Sportbox.

Мария и Андрей Зубковы отметили свадьбу в декабре минувшего года. 12 января девушка родила мальчика. Сына назвали Александром. У Марии два сына от первого брака.



Андрей Зубков, выступающий на позиции тяжёлого форварда в питерском «Зените», в минувшем сезоне провёл 12 матчей, набирая 4,1 очка, совершая 0,9 передачи и 2,3 подбора.