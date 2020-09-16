Вице-капитан «Зенита»: женщинам надо ставить памятники за то, что они переживают

Форвард «Зенита» Андрей Зубков рассказал, как на его жизнь повлияло рождение сына.
«Как изменило жизнь рождение сына? Ещё как изменило! Во-первых, семейная жизнь вообще меняет — просто забываешь о себе. Когда есть семья, не бывает отдельного тебя. Должен думать, что делать, чтобы им было хорошо, комфортно, чтобы они ни в чём не нуждались.
Что произошло с появлением сына, сложно описать. Первые три-четыре месяца вообще не понимал, что происходит. Сейчас уже вижу, как он начинает ходить, смотреть, звуки какие-то издавать. И понимаю, что надо расшибиться, но сделать так, чтобы ему было хорошо.
Я был на родах, присутствовал при всём, и это… Не то что страшно, просто нет такого слова, которым можно было бы описать, не могу его подобрать. Разве что «вау». Мне кажется, женщинам надо ставить памятники за то, что они переживают», — приводит слова Зубкова Sportbox.
Мария и Андрей Зубковы отметили свадьбу в декабре минувшего года. 12 января девушка родила мальчика. Сына назвали Александром. У Марии два сына от первого брака.
Андрей Зубков, выступающий на позиции тяжёлого форварда в питерском «Зените», в минувшем сезоне провёл 12 матчей, набирая 4,1 очка, совершая 0,9 передачи и 2,3 подбора.
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