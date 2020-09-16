Объявлены сборные сезона НБА. Дончич и Леброн — в первой пятёрке, Йокич — во второй
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила состав символических сборных сезона-2019/2020.
В первую символическую пятёрку вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).
Во вторую вошли Дэмьен Лиллард («Портленд Блэйзерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер») и Паскаль Сиакам («Торонто Рапторс»).
В третью сборную вошли Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Руди Гобер («Юта Джаз») и Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»).
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