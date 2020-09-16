Экс-баскетболистка УГМК вышла замуж за человека, которого вытащила из американской тюрьмы

Бывшая баскетболистка УГМК Майя Мур вышла замуж за Джонатана Айронса, который в июле 2019 года вышел из тюрьмы. Айронс был приговорён к 50 годам тюремного заключения.

Айронс был приговорён к тюремному заключению за нападение с оружием, которое произошло в Сент-Луисе (США). Несмотря на отсутствие доказательств, он находился в тюрьме с 1998 года. Сейчас ему уже 40 лет.

Мур познакомилась с Айронсом в 2007 году. Баскетболистка наняла адвокатов и боролась за возлюбленного. Вскоре после того, как мужчина вышел из тюрьмы, они поженились.

«Рада объявить о новой главе в моей жизни! Что за чудо!» — написала Мур в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мур.

В составе УГМК Мур выиграла Евролигу. Спортсменка пропустила два сезона ради того, чтобы освободить Айронса из тюрьмы.