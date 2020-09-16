«Нижний Новгород» проиграл «Дижону» в плей-офф Лиги чемпионов
«Нижний Новгород» уступил французскому «Дижону» (67:75) в матче плей-офф Лиги чемпионов ФИБА.
В составе «Нижнего Новгорода» лучшую результативность показали Артём Комолов (18 очков) и Антон Астапкович (13 очков). У «Дижона» по 20 очков набрали Дэвид Холстон и Александр Чассанг.
Сезон Лиги чемпионов был приостановлен в марте на частично завершенной стадии 1/8 финала из-за пандемии коронавируса. Место в «Финале восьми» до паузы в сезоне обеспечили себе АЕК, «Нимбурк», «Сарагоса», «Сан-Пабло Бургос», «Тюрк Телеком» и «Хапоэль» (Иерусалим). В сериях «Дижон» — «Нижний Новгород» и «Тенерифе» — «Остенде» понадобились третьи матчи, победителями которых вышли французский и испанский клубы.
«Финал восьми» состоится с 30 сентября по 4 октября в Афинах.
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