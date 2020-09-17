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Пола Пирса высмеяли за прогноз на финал «Клипперс» – «Бакс», Эмбиида-MVP и другие фейлы

Пола Пирса высмеяли за прогноз на финал «Клипперс» – «Бакс», Эмбиида-MVP и другие фейлы
Баскетбол / НБА 0

Болельщики НБА высмеяли прогнозы чемпиона НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперта ESPN Пола Пирса на сезон-2019/2020.

Пирс перед стартом сезона предсказал, что в финале НБА встретятся «Лос-Анджелес Клипперс» и «Милуоки Бакс», титул выиграет «Милуоки», центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид станет самым ценным игроком (MVP) лиги, форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам совершит прорыв и выйдет на уровень суперзвезды, лучшим новичком года признают Ар Джей Барретта («Нью-Йорк Никс»), самым прогрессирующим игроком станет Лаури Маркканен («Чикаго Буллз»), а лучшим тренером года будет Ллойд Пирс («Атланта Хоукс»).

Все прогнозы Пирса не сбылись. MVP лиги ещё не объявили, однако названный Пирсом Эмбиид не претендует на награду.

«Ложь», — написал один из фанатов о Пирсе, которого в НБА называют «Истина».

Фото доступно в «Твиттере» SCOUTWITHBRYAN

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