Йокич и Маррей высказались друг о друге после победы над «Клипперс» в плей-офф НБА

Лидеры «Денвер Наггетс» Никола Йокич и Джамал Маррей высказались друг о друге после выхода команды в финал Западной конференции. В полуфинале «Денвер» победил в серии «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-3.
«Речь идёт не только о нынешнем сезоне, а вообще о многих годах. Мы становимся лучше, общаемся, ругаемся, словно настоящая пара», — цитирует Йокича Fadeaway World.
«Как сказал Джокер, мы играли без давления. Мы выходим и забрасываем мячи, мы верим друг в друга. Нам помогли несколько удачных бросков, они настроили нас на нужный лад. Но это была коллективная работа, речь не об одном-двух ударах. У нас вся команда может хорошо играть и добиваться успеха», — добавил Маррей.
В финале Западной конференции «Денвер» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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