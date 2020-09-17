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Эргин Атаман: у ЦСКА появились очень ценные игроки

Эргин Атаман: у ЦСКА появились очень ценные игроки
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман оценил силу конкурентов перед стартом сезона Евролиги-2020/2021.

«Как лидер прошлого сезона, мы начинаем сезон с уверенностью. Мы сохранили команду, которая в прошлом сезоне точно побила бы рекорды по победам в Евролиге. Некоторые топ-команды Евролиги внесли изменения в в состав. У ЦСКА появились очень ценные игроки. «Милан» совершил шикарные трансферы. «Реал», «Барселона», «Маккаби» сохраняют высокий уровень. В прошлом году мы доминировали в Евролиге. Постараемся добиться такого же баскетбола и успеха. Минусом является то, что во многих города Евролига будет проходить без зрителей. Кроме того, не могу сказать, что у нас был хороший подготовительный период, поэтому мы можем начать сезон не так, как хочется», — приводит слова Атамана Eurohoops.

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