Лука Дончич установил новый исторический рекорд НБА и рекорд века

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, включённым в первую сборную сезона.



Кроме того, Дончич стал первым представителем сборных сезона в XXI веке среди игроков, которые проводят в лиге первый или второй сезон. В последний раз подобного добивался легендарный баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан в 1999 году. Дончич также присоединился к Дирку Новицки и Стиву Нэшу в качестве третьего игрока в истории франшизы «Маверикс», включённого в сборные сезона.

В первую символическую пятёрку вместе с Дончичем вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).