Лука Дончич установил новый исторический рекорд НБА и рекорд века
Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, включённым в первую сборную сезона.
Кроме того, Дончич стал первым представителем сборных сезона в XXI веке среди игроков, которые проводят в лиге первый или второй сезон. В последний раз подобного добивался легендарный баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан в 1999 году. Дончич также присоединился к Дирку Новицки и Стиву Нэшу в качестве третьего игрока в истории франшизы «Маверикс», включённого в сборные сезона.
В первую символическую пятёрку вместе с Дончичем вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).
Объявлены сборные сезона НБА. Дончич и Леброн — в первой пятёрке, Йокич — во второй
- 17 сентября 2020
-
08:36
-
08:16
-
08:11
-
08:04
-
07:58
-
07:51
-
07:50
-
07:44
-
03:56
-
00:34
-
00:26
-
00:20
-
00:20
-
00:10
- 16 сентября 2020
-
23:27
-
22:53
-
22:49
-
21:53
-
21:18
-
21:05
-
21:01
-
19:56
-
19:36
-
18:32
-
17:43
-
17:24
-
17:07
-
16:36
-
16:14
-
16:10
-
16:01
-
15:54
-
15:44
-
15:43
-
15:35
Партнерский контент