Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Лука Дончич установил новый исторический рекорд НБА и рекорд века

Лука Дончич установил новый исторический рекорд НБА и рекорд века
Баскетбол 0

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, включённым в первую сборную сезона.

Кроме того, Дончич стал первым представителем сборных сезона в XXI веке среди игроков, которые проводят в лиге первый или второй сезон. В последний раз подобного добивался легендарный баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан в 1999 году. Дончич также присоединился к Дирку Новицки и Стиву Нэшу в качестве третьего игрока в истории франшизы «Маверикс», включённого в сборные сезона.

В первую символическую пятёрку вместе с Дончичем вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

Объявлены сборные сезона НБА. Дончич и Леброн — в первой пятёрке, Йокич — во второй
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020