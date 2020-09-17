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Новак Джокович отреагировал на доминирующую игру Николы Йокича в плей-офф НБА

Новак Джокович отреагировал на доминирующую игру Николы Йокича в плей-офф НБА
Баскетбол / НБА 0

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович похвалил соотечественника центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича за выступление в плей-офф НБА.

«Джокер в ударе. Браво за феноменальный камбэк в двух сериях плей-офф! Давайте двигаться дальше! Удачи. Двигаемся постепенно от одного соперника к другому», — написал Джокович на своей странице в «Твиттере».

«Наггетс» вышли в финал Западной конференции, обыграв главного фаворита сезона «Лос-Анджелес Клипперс» (4-3) в семиматчевой серии. «Денвер» совершил камбэк после отставания 1-3 уже во второй раз в этом розыгрыше плей-офф, чего не делала ни одна команда в истории лиги. Ранее «Наггетс» отыграли аналогичный дефицит в серии первого раунда с «Юта Джаз».

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