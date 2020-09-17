У Пола Джорджа возник конфликт с одноклубником во время серии с «Наггетс»

У форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа возник конфликт с «большим» Монтрезом Харреллом во время серии полуфинала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (3-4), сообщает Yahoo Sports.

В начале второй четверти седьмого матча серии с «Наггетс» Джордж совершил две потери менее чем за минуту. Вторая потеря случались после неудачного паса на Харрелла, которого окружали игроки соперников Майкл Портер-младший и Джамал Маррей, совершивший перехват. Через несколько секунд после потери «Клипперс» взяли тайм-аут.



Харрелл подошёл к Джорджу и предъявил претензии из-за рискованного паса. Джордж не взял на себя ответственность и заявил, что пас мог быть пойман, если бы Харрелл выбрал правильную позицию. Харрелл ответил примерно так: «Ты всегда прав. Никто не может тебе ничего сказать». Оба игрока также обменялись руганью в адрес друг друга. Инцидент прекратился вскоре после того, как главный тренер Док Риверс начал обсуждать план игры.