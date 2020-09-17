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Леброн Джеймс восхитился попаданием Энтони Дэвиса в первую сборную сезона НБА

Леброн Джеймс восхитился попаданием Энтони Дэвиса в первую сборную сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на попадание одноклубника Энтони Дэвиса в состав символических сборных сезона-2019/2020.

«Поздравляю, горжусь тобой, брат. Талант поколений в этом наилучшем человеке», — написал Леброн в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Леброна Джеймса.

В первую символическую пятёрку вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

Во вторую вошли Дэмьен Лиллард («Портленд Блэйзерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер») и Паскаль Сиакам («Торонто Рапторс»).

Третью сборную составили Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Руди Гобер («Юта Джаз») и Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»).

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