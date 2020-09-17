Реджи Миллер дал совет Полу Джорджу после провала в плей-офф НБА

Легенда клуба «Индиана Пэйсерс» Реджи Миллер дал несколько советов Полу Джорджу после того, как «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Денвер Наггетс» во втором раунде плей-офф, ведя в серии 3-1.



Джордж сыграл ужасно в седьмом матче, набрав всего 10 очков за встречу, 0 – в заключительной четверти. Миллер уверен, что Полу стоит в этом межсезонье заняться душевным поиском.

«Пол Джордж должен взглянуть на себя», — приводит слова Миллера журналист Марк Медина на своей странице в «Твиттере».



Сам Джордж уверен, что дела наладятся в следующем сезоне.



«Первый год мы все играем вместе. Нельзя сказать, что мы хотим поменять состав. Нам нравится то, что у нас есть. Я имею в виду, мы говорили про это весь год. Просто важна химия, сплочённость. Чем сплочённее мы будем, тем лучше. Это первый год. Нам есть над чем подумать. Есть много возможностей для дальнейшего развития и улучшения», — заявил он после вылета из плей-офф.